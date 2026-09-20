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Русская Семёрка

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Убийства «стахановцев»: за что советский народ ненавидел рабочих-рекордсменов

В ночь на 31 августа 1935 года забойщик шахты «Центральная-Ирмино» Алексей Стаханов за пять часов сорок пять минут добыл 102 тонны угля при норме в семь.

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