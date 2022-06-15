Запорожье будет поставлять с этого сезона в Россию абрикосы и персики

Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал ТАСС, что фермеры Запорожской области после сбора урожая в 2022 году намерены поставлять в Россию абрикосы и персики, а Херсонской области – арбузы.
Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал ТАСС, что фермеры Запорожской области после сбора урожая в 2022 году намерены поставлять в Россию абрикосы и персики, а Херсонской области – арбузы.
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