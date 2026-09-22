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ТАСС

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Песков: РФ обсудит с США отказ в визе на ГА ООН замглавы МИД Алимову

Песков: РФ обсудит с США отказ в визе на ГА ООН замглавы МИД Алимову

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Отказ США выдать визу для участия в Генассамблее ООН заместителю министра иностранных дел РФ Александру Алимову станет темой для контактов Москвы и Вашингтона.

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