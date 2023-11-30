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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пудинг с хурмой

Вкусный рецепт приготовления хлебного пудинга с хурмой с добавлением бурбона. ИНГРЕДИЕНТЫ Хурма — 2 шт Сливки — 200 мл Молко — 250 мл Тростниковый сахар — 100 гр Яйца — 4 шт Ванильный сахар — 10 гр Грецкие орехи — 2 горсти Изюм — 1 горсть Белый сахар — 2-3 столовых ложки Французский багет — […].

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