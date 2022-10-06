В Мордовии сотрудник организации по оказанию услуг гражданам присвоила около 300 тысяч рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия пресечена преступная деятельность начальника отделения организации по оказанию услуг гражданам и продаже товаров народного потребления.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия пресечена преступная деятельность начальника отделения организации по оказанию услуг гражданам и продаже товаров народного потребления.
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