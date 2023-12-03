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Джимми Батлер об игре «Майами»: «Очень средне»

Лидер «Майами» Джимми Батлер оценил выступление своей команды в первых 20 матчах сезона. «Нынешний уровень нашей игры – очень средний, это нас не устраивает.

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