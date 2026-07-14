В Москве ИИ начнёт помогать выявлять дисплазию тазобедренных суставов у детей

В Москве начал работать ещё один сервис искусственного интеллекта для лучевой диагностики. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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