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В Москве ИИ начнёт помогать выявлять дисплазию тазобедренных суставов у детей

В Москве ИИ начнёт помогать выявлять дисплазию тазобедренных суставов у детей

В Москве начал работать ещё один сервис искусственного интеллекта для лучевой диагностики. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

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