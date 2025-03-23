5 популярных мифов об оружии, которые появились благодаря боевикам

Боевики 90-х-2000-х поражали своими спецэффектами, но имели мало общего с реальностью Замечали, что у киногероев практически никогда не иссякают силы, один хороший парень может победить дюжину плохих, а магазины пистолетов практически безразмерные? Подобные клише часто встречаются в голливудских боевиках, но стоит помнить, что фильмы - это не реальность.