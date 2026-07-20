БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 610 подписчиков

«На ПВО надежды нет — спасайтесь сами»: Ночной огненный ад из Одессы и Киева расходится по всей незалежной

«На ПВО надежды нет — спасайтесь сами»: Ночной огненный ад из Одессы и Киева расходится по всей незалежной

Самостийные эксперты признают, что Москва весьма жестко отвечает на удары клики Зеленского по российским НПЗ и портам Радомир Маркуш Фото: Patryk Jaracz / Keystone Press Agency / Global Look Press Мощная ответка продолжает прилетать по черноморской инфраструктуре врага.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии