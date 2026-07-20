Самостийные эксперты признают, что Москва весьма жестко отвечает на удары клики Зеленского по российским НПЗ и портам Радомир Маркуш Фото: Patryk Jaracz / Keystone Press Agency / Global Look Press Мощная ответка продолжает прилетать по черноморской инфраструктуре врага.
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