В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы услуг тарологов

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов. Об этом 31 октября заявил зампред думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР), передает РИА Новости.
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