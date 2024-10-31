В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы услуг тарологов

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов. Об этом 31 октября заявил зампред думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР), передает РИА Новости.