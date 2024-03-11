Мурадов предложил Турции возобновить морское сообщение с Крымом

В Крыму выступили с предложением к Турции возобновить сообщение между портами полуострова и страны. Такую инициативу выдвинул постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
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