Светлана Пикта: Почему Россия закрыла въезд для русских из Украины?

Судя по всему, мы «внезапно» перестали быть одним народом? «То, что в основе своей русские и украинцы один народ — это исторический факт», — сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии