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Светлана Пикта: Почему Россия закрыла въезд для русских из Украины?

Светлана Пикта: Почему Россия закрыла въезд для русских из Украины?

Судя по всему, мы «внезапно» перестали быть одним народом? «То, что в основе своей русские и украинцы один народ — это исторический факт», — сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай».

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