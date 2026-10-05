Александр Вучич подал в отставку и возглавит кампанию коалиции на выборах в Сербии

27 сентября экс-президент Сербии Александр Вучич официально подал в отставку с поста президента страны, чтобы сфокусироваться на руководстве предвыборной кампанией коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» в преддверии парламентских выборов, назначенных на 25 октября.