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Регионы России

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Александр Вучич подал в отставку и возглавит кампанию коалиции на выборах в Сербии

Александр Вучич подал в отставку и возглавит кампанию коалиции на выборах в Сербии

27 сентября экс-президент Сербии Александр Вучич официально подал в отставку с поста президента страны, чтобы сфокусироваться на руководстве предвыборной кампанией коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» в преддверии парламентских выборов, назначенных на 25 октября.

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