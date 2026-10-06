Быстро, мощно и — дорого. В Россию привезли Audi RS5 нового поколения: 639 л.с. и полный привод за 22 млн рублей

Он может проехать больше 80 км без бензина В России появилась первая Audi RS5 нового поколения. Как сообщает Autonews, спортивный универсал привезли из Германии и продают за 22 млн рублей.
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