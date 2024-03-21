Пучдемон объявил о намерении баллотироваться на пост главы Каталонии

Опальный политик, бежавший из Испании, и бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон намерен участвовать в майских региональных выборах, чтобы возглавить Каталонию в случае победы, сообщило 21 марта агентство Reuters.
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