Кондратюк о том, видит ли себя в будущем тренером: «Может быть, но пока я на экономическом факультете. Временно избежал этого»

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге 22 марта. «Очень приятно, что такое шоу организовали, спасибо большое Евгению Владимировичу Рукавицыну, Академии фигурного катания, Федерации фигурного катания Петербурга.
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