360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Эксперт при Минздраве Саркисова предложила перераспределить обязанности в поликлиниках

Эксперт при Минздраве Саркисова предложила перераспределить обязанности в поликлиниках

Президент Ассоциации медицинских сестер России и член Общественного совета при Минздраве России Валентина Саркисова в беседе с сайтом Zvezdanews высказалась о нормативе приема пациентов в поликлиниках, который составляет 15 минут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии