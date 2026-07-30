Эксперт при Минздраве Саркисова предложила перераспределить обязанности в поликлиниках

Президент Ассоциации медицинских сестер России и член Общественного совета при Минздраве России Валентина Саркисова в беседе с сайтом Zvezdanews высказалась о нормативе приема пациентов в поликлиниках, который составляет 15 минут.
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