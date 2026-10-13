«Первый контейнерный терминал» разместил облигации на 10 млрд рублей

Ставка купонов по облигациям серии 002P-02 установлена в размере 16,99% годовых, доход по серии 002Р-03 определяется как ключевая ставка ЦБ + 3,15%.
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