В ночь с 25 на 26 декабря на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трех грузовиков. Водитель тягача МАЗ выбрал неправильную скорость и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель», наехав на грузовик Kenworth.