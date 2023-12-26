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На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись три грузовика

На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись три грузовика

В ночь с 25 на 26 декабря на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трех грузовиков. Водитель тягача МАЗ выбрал неправильную скорость и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель», наехав на грузовик Kenworth.

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