Врачи объяснили, как отличить банальное похмелье от начала тяжелой физиологической зависимости.Оказывается, тонкая грань между бытовым пьянством и критической фазой алкоголизма определяется всего одним опасным состоянием.
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