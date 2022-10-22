Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Семин о матче «Локо» – «Динамо»: «Кто проиграет – потеряет шансы на высокие места»

Юрий Семин высказался в преддверии сегодняшнего матча Мир РПЛ «Локомотив» – «Динамо». — По последним двум играм можно сказать, что «Локомотив» оживает? — Многое покажет дерби с «Динамо».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх