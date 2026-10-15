Индийские фармкомпании локализуют производство в России: проекты в Москве, Краснодаре и Зеленограде. Совместные инициативы с "Фармасинтез" и Hetero Labs в Калужской области и Дубне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым