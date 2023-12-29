Новый крупный патч Warhammer 40,000: Rogue Trader исправляет несколько неприятных тупико...

Новый крупный патч Warhammer 40,000: Rogue Trader исправляет несколько неприятных тупиковOwlcat Games продолжает работу над Warhammer 40,000: Rogue Trader, на этот раз с патчем, направленным на исправление некоторых неприятных проблем.
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