Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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  • Галина Дьячина
    так про семью не забывайте..она тоже влияет на воспитание..у меня лично нет проблем с детьмиЭто не женщины об...
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Это не женщины обленились. Это вокруг все меняется

Это не женщины обленились. Это вокруг все меняется

Сегодня меня попросили пощадить бедных инфантильных девушек, которые меня читают. А потом, начитавшись, наверняка обленятся, зарастут грязью, разучатся готовить борщ даже по инструкции из ютьюба, скопят огромную кучу нестиранного белья, упадут с нее вниз головой и разобьются.

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Комментарии
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Галина Дьячина
так про семью не забывайте..она тоже влияет на воспитание..у меня лично нет проблем с детьми
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9 час.

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