Звезду фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире в Москве

Заслуженному артисту России было 80 лет, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточностьЗаслуженного артиста России, актера известного советского фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова 8 мая обнаружили мертвым в его квартире на юге Москвы.