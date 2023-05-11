Daily Storm

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Звезду фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире в Москве

Звезду фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире в Москве

Заслуженному артисту России было 80 лет, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточностьЗаслуженного артиста России, актера известного советского фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова 8 мая обнаружили мертвым в его квартире на юге Москвы.

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