ВСУ предприняли новую попытку массированной атаки по российской территории. Главное

Киевские националисты предприняли новую попытку массированной атаки по российской территории. По данным Минобороны, ночью расчеты ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских БПЛА самолетного типа над центральными регионами.
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