Имя: Дэнни Фамилия: Риэль Полное имя: Дэнни Риел Национальность: канадец Родилась: 16 июня 1988 г. Страна: Канада Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: зеленый/коричневый Размеры: (США) 33-24-34 (ЕС) 84-61-86 Рост: 5,2; 157 см Дэнни Риэль в Инстаграме – @dannieriel #Dannie #Riel.
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