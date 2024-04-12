Ульянов: Украина на сессии МАГАТЭ по ЗАЭС пыталась перевести стрелки на РФ

Российская Федерация в ходе внеочередной сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, посвященной ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, обвинила киевский режим в нанесении ударов по объекту.
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