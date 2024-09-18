«Телефоны могут взорваться у военных на передовой»: Эксперт связал теракт в Ливане и СВО

ВС

Валерий Симоненко

Ага! Чисто по-нашенски. "Гром не грянет - мужик не перекрестится"! А раньше нельзя было понять хотя бы то, что ЛЮБОЙ смартфон ВСЕГДА ШПИОН! А чины, ОСОБЕННО ВЫСШИЕ, плевали на это. У них У ВСЕХ только ИМПОРТНЫЕ смартфоны, да ещё и с самыми - самыми "наворотами"! Чем не МАСШТАБНЫЙ шпионаж со звуком и изображением ?!КРУГЛОСУТОЧНО ПОЛНЕЙШАЯ картинка всего происходящего! А потом удивляемся как это американская и натовская разведки так всё про всё у нас знают! Не доходило? А, ведь, и Указы и Законы были ЗАПРЕЩАЮЩИЕ эту импортную. электронную хрень ("гаждеты"!) использовать!!! ХЕРИЛИ они это...! Может теперь одумаются? НЕ ВЕРЮ, НЕ ОДУМАЮТСЯ! Чванство им не позволит. и плевать они ОПЯТЬ будут на голос разума! "Тупые, ну и тупые" - это уже не Задорнов про янки. Яки, как раз то и умные, что всю электронику на свою службу поставили. Дураки, они у нас, среди тех, кто "по-выше".... И у них НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ! Вот так и живём-с. А чё, норм...