OSUT: Что представляет собой комбинированный курс подготовки пехотинцев в армии США

Все новобранцы, подписывающие контракт с ВС США, проходят обязательный курс базовой подготовки BCT. Затем они распределяются, в зависимости от воинской специальности, по различным частям, где им предстоит пройти продвинутый курс индивидуальной подготовки AIT.
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