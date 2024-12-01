В Санкт-Петербурге подростку 27 раз выстрелили в ягодицы

В Санкт-Петербурге задержали подростков, напавших на студента после свидания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, По данным канала, 16-летний студент Колледжа метрополитена познакомился с девушкой Машей в интернете 28 ноября.
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