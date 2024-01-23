Раскрыта судьба российской учительницы, пообещавшей "задушить" ученика

Учительница школы № 24 в Братске Иркутской области, в оскорбительных выражениях раскритиковавшая ученика и в присутствии классного руководителя пообещавшая "придушить" школьника, будет оштрафована, сообщает Telegram-канал Babr Mash .
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