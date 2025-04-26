Совсем скоро Зе-власти будет нечем платить зарплаты ВСУшникам 

Украинскому бюджету уже не хватает сотен миллиардов гривен для выплат зарплат военным. Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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