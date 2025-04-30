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Судья вынес решение по девушке, которая нарядила снеговиков в никабы. Гордимся её стойкостью

Судья вынес решение по девушке, которая нарядила снеговиков в никабы. Гордимся её стойкостью

Avia.pro - СМИ Наткнулась на статью с видео про Анну Пьянзину из Перми. Учительница организовала флэшмоб со снеговиками в никабах, чтобы протестовать против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья, а полиция увидела в этом экстремизм и завела уголовное дело.

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Комментарии
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Nina Данилова
Вот таких Али уже пруд пруди в органах,надо срочно провести зачистку а органах
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4 час.
Александр Зубков
Интересно то. что эти али не стыдятся себя дебилами показать. А лейтенантик вообще беспринципный чувак.
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4 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Персии издали указ о том, что никабы ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ПРОСТИТУТКИ. На следующий день все женщины Персии сняли никабы.
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4 час.
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