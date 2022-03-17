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Клопп о Тренте: «Нокаутирую тех, кто скажет, что он не умеет обороняться»

Юрген Клопп высоко отозвался о защитнике «Ливерпуля» Тренте Александере-Арнолде. Главный тренер мерсисайдцев поделился мнением после матча АПЛ с «Арсеналом» (2:0).

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