The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

452 подписчика

Александр Беглов сообщил о планах баллотироваться на второй срок 

Александр Беглов сообщил о планах баллотироваться на второй срок 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о своем решении участвовать в предстоящих выборах главы города в этом году, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх