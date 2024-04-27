Александр Беглов сообщил о планах баллотироваться на второй срок 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о своем решении участвовать в предстоящих выборах главы города в этом году, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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