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«Суонси» и «Бристоль» больше не будут преклонять колено в знак борьбы с расизмом: «Игроки думают, что жест потерял значение»

Игроки двух английских клубов решили прекратить вставать на колено перед матчами. К такому решению пришли «Суонси» и «Бристоль Сити», выступающие в Чемпионшипе.

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