В Румынии прошли многочисленные митинги в знак солидарности с Кэлином Джорджеску

В Румынии прошла масштабная акция протеста в поддержку ультраправого кандидата на пост президента.Это первое подобное мероприятие после возбуждения против кандидата в президенты, Кэлина Джорджеску, уголовного дела.
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