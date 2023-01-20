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Росгвардейцы обеспечили безопасность и правопорядок возле крещенских купелей в Алтайском крае

Росгвардейцы обеспечили безопасность и правопорядок возле крещенских купелей в Алтайском крае

В период проведения мероприятий, приуроченных к православному празднику Крещения Господня, сотрудники региональных подразделений Росгвардии совместно с полицейскими охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность граждан у водоемов.

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