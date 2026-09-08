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Царьград

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МЧС ввело ЧС в Кваркенском районе из-за лесных пожаров

МЧС ввело ЧС в Кваркенском районе из-за лесных пожаров

МЧС России объявило режим ЧС в Кваркенском районе Оренбургской области из-за природных пожаров. Спасатели привлекли самолет ИЛ-76, который сбросил 42 тонны воды для защиты поселка Октябрьский от огненной стихии.

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