В США призвали признать оппозиционера настоящим победителем выборов в Венесуэле

Эдмундо Гонсалес, лидер оппозиции, одержал победу на президентских выборах в Венесуэле. В этом уверен помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс, о чем он заявил на заседании стран Организации американских государств (ОАГ).