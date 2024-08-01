В США призвали признать оппозиционера настоящим победителем выборов в Венесуэле

Эдмундо Гонсалес, лидер оппозиции, одержал победу на президентских выборах в Венесуэле. В этом уверен помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс, о чем он заявил на заседании стран Организации американских государств (ОАГ).
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