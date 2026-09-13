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Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open 2026

Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open 2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила в турнире Открытого чемпионата США. В финале она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

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