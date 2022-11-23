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2023-й будет очень интересным

2023-й будет очень интересным

В 2022 году русские атаковали сборную Запада накануне развёртывания — и то почти опоздали, но успели выиграть приграничное сражение на чужой территории, подготовленной к избиению России.

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