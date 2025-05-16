Без иллюзий: Украина не готова к мирному диалогуКак и ожидалось, переговоры между Российской Федерацией и Украиной в Стамбуле не привели к прорывным результатам — ни с точки зрения стратегических вопросов, ни в плане перехода к устойчивому переговорному треку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии