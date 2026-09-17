Кому пенсию могут повышать четыре раза в год: названы две категории

Кому пенсию могут повышать четыре раза в год: названы две категорииДля некоторых пенсионеров прибавка к выплатам может приходить четыре раза в год.
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