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Мировое обозрение

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США могут вернуться к бизнесу с Россией, не дожидаясь завершения войны на Украине

США могут вернуться к бизнесу с Россией, не дожидаясь завершения войны на Украине

Администрация США рассматривает возможность заключения торговых сделок с Россией, не дожидаясь формального завершения украинского конфликта.

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