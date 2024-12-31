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Окружной суд Сеула выдал ордер на арест отстранённого от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Экс-президента обвиняют в государственной измене из-за попытки ввести военное положение в стране.

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