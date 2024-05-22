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Закон и Порядок

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Муфтий Москвы предупреждает о последствиях запрета никаба в России

Муфтий Москвы предупреждает о последствиях запрета никаба в России

Муфтий Москвы Аляутдинов: запрет ношения никабов может вызвать напряженность Попытки запретить никаб будут выглядеть «как явный акт нарушения норм светского права и Конституции», сказал муфтий Москвы.

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Комментарии
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л
людмила
А не хочет ли муфтий вместе со своей обиженной публикой выехать из Москвы туда, где никабы и хиджабы приветствуются?
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2 час.
виктор климахин
Вот   и  показал  истинное  лицо  свой  персоны   теперь   знаем  что   муфтий   Москвы   за  черножопых  чурок  и   басмачей   шакалов  исламистов   и   призирает   другие   религии   и   Россиян    Теперь   знаем   что  этот   муфтий   враг  государства  и  Россиян   способствует   террористам   исламистам   черножопым   басмачам
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Опять попытка навязать коренному народу России свои средневековые понятия!!!??? Во многих мусульманских странах ЗАПРЕЩЕНО!!!! А в России вынь и положи!? А не лучше бы уважаемый Муфтий собрал бы свою пасту и объяснил им, что в России имеются ЗАКОНЫ РФ, которые преступать НЕЛЬЗЯ от слова СОВСЕМ!??? Ведь привозные и я так понимаю &quot;очень древние законы&quot; шариата позволяют &quot;правоверным&quot; из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии показывать свои причинные места в общественных местах, домогаться до местных девушек, а при удобном случае девушку просто изнасиловать, также уважаемый Муфтий пусть им расскажет, что в гостях себя нужно вести себя соответственно, не нарушая привычный образ жизни коренных жителей, а никабы, паранжи и другую ввезенную и специально навязанную и чуждую отребутику носите в своих странах средней Азии, тем более МЫ РОССИЯНЕ ЕЩЁ НЕ ЗАБЫЛИ &quot;НОРДОСТ&quot; В КОТОРОМ  ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ так называемые &quot;чёрные вдовы&quot;!!!!! МЫ россияне живём более 1000 лет на своей земле с татараму, башкирами, чеченцами, ингушами и другими народами имеющие ПРАВОВЕРНУЮ ОСНОВУ СВОЕГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, но никто из них не противопоставляют себя против ПРАВОСЛАВНЫХ , и более того воюют сейчас за СВОБОДУ РОССИИ НА ФРОНТЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ДРУГ ЗА ДРУГА, БРАТ ЗА БРАТА И ЗА СВОЮ ЕЖИНУЮ РОДИНУ РОССИЮ политой кровью наших ОТЦОВ, ДЕДОВ И ВСЕХ НАШИХ ВЕЛИКИХ ПРАОТЦОВ!!!! Наша многонациональная Россия никогда не примет и не &quot;проглотит&quot; атрибутику исламского радикализма, тем более после теракта в Крокусе и всех остальных преступлений на основе ненависти к России и её народу!!!!
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36 мин.

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