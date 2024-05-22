Муфтий Москвы предупреждает о последствиях запрета никаба в России

МП

Михаил Пантюхин

Опять попытка навязать коренному народу России свои средневековые понятия!!!??? Во многих мусульманских странах ЗАПРЕЩЕНО!!!! А в России вынь и положи!? А не лучше бы уважаемый Муфтий собрал бы свою пасту и объяснил им, что в России имеются ЗАКОНЫ РФ, которые преступать НЕЛЬЗЯ от слова СОВСЕМ!??? Ведь привозные и я так понимаю "очень древние законы" шариата позволяют "правоверным" из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии показывать свои причинные места в общественных местах, домогаться до местных девушек, а при удобном случае девушку просто изнасиловать, также уважаемый Муфтий пусть им расскажет, что в гостях себя нужно вести себя соответственно, не нарушая привычный образ жизни коренных жителей, а никабы, паранжи и другую ввезенную и специально навязанную и чуждую отребутику носите в своих странах средней Азии, тем более МЫ РОССИЯНЕ ЕЩЁ НЕ ЗАБЫЛИ "НОРДОСТ" В КОТОРОМ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ так называемые "чёрные вдовы"!!!!! МЫ россияне живём более 1000 лет на своей земле с татараму, башкирами, чеченцами, ингушами и другими народами имеющие ПРАВОВЕРНУЮ ОСНОВУ СВОЕГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, но никто из них не противопоставляют себя против ПРАВОСЛАВНЫХ , и более того воюют сейчас за СВОБОДУ РОССИИ НА ФРОНТЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ДРУГ ЗА ДРУГА, БРАТ ЗА БРАТА И ЗА СВОЮ ЕЖИНУЮ РОДИНУ РОССИЮ политой кровью наших ОТЦОВ, ДЕДОВ И ВСЕХ НАШИХ ВЕЛИКИХ ПРАОТЦОВ!!!! Наша многонациональная Россия никогда не примет и не "проглотит" атрибутику исламского радикализма, тем более после теракта в Крокусе и всех остальных преступлений на основе ненависти к России и её народу!!!!