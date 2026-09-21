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Постоянные драки у заведения рядом со школой и детсадом обеспокоили родителей в Актау

Постоянные драки у заведения рядом со школой и детсадом обеспокоили родителей в Актау

Жители Актау пожаловались на конфликт, который произошел возле заведения в 6 микрорайоне, расположенного рядом со школой и детским садом.

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