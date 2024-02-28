Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Об этом он заявил в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.
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